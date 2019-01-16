【收市總結】恒指倒升71點　中國生物製藥勁升7.1%

英國脫歐投票被否決，亞太股市冷靜，港股午後更輕微倒升。恒指收報26902點，上升71點；國指收報10555點，上升52點。成交額875億元。
綠葉製藥炒上5.9% 石藥亦升5.4%
醫藥股帶動大市，中國生物製藥（1177）收報5.85元，上升7.1%；綠葉製藥（2186）收報5.54元，上升5.9%；石四藥（2005）收報6.01元，上升5.4%；石藥（1093）收報12.56元，上升5.4%；白雲山（0874）收報30.45元，上升4.8%。
恒大健康再漲5.3% 吉利勁升2.3%
有電動車概念的恒大健康（0708）收報15.6元，上升5.3%。
汽車股普遍亦上揚，長汽（2333）收報5.15元，上升3.2%；華晨（1114）收報6.77元，上升3%；吉利（0175）收報11.52元，上升2.3%。
昨日上市天瑞汽車內飾 大瀉30.2%
部份半新股則有驚嚇表現，昨日上市的天瑞汽車內飾（6162）收報0.173元，下跌30.2%；微盟（2013）收報2.44元，下跌16.7%。星期一上市的TS Wonders（1767）收報0.59元，下跌7.8%，仍高於上市價0.5元。
小米有股東折讓配股，今日股價下跌2.6%，收報9.7元，該股上市最低價為9.44元。（中新社）
堡獅龍下挫8.5% 丘鈦插水6.4%
昨日發盈警的堡獅龍（0592，bossini）收報0.27元，下跌8.5%。
預告盈利大跌95%的丘鈦（1478）收報4.22元，下跌6.4%。
有股東減持的小米（1810）收報9.7元，下跌2.6%。
中國人壽上揚4.8% 瑞聲下滑3.4%
其他股份方面，中國人壽（2628）收報18.44元，上升4.8%；碧桂園（2007）收報9.78元，上升3.5%；恒安（1044）收報58.4元，上升2.8%；潤地（1109）收報30.95元，下跌1.9%；舜宇（2382）收報68元，下跌2.2%；瑞聲（2018）收報46.35元，下跌3.4%。
中國A股幾乎平收，上證收報2570點，上升不足1點；深證收報7540點，下跌不足6點。
日股收報20442點，下跌112點。