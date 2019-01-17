高盛CEO為一馬基金案　向大馬人民致歉

馬來西亞前首相納吉布被指涉嫌挪移「一馬基金」款項，遭到大馬政府起訴，投資銀行高盛亦捲入事件。該行及兩名前僱員遭到當地政府刑事起訴，當局指高盛等處理「一馬基金」時，有不當行為。高盛行政總裁所羅門（David Solomon）於第4季業績電話會議中，就事件向馬來西亞人民致歉，又指出該行在進行每宗交易前，均有作出盡職審查。

所羅門在電話會議中向分析師指出，在進行審查時，會就每宗交易問及相關負責同事，是否有中介人參與其中。他又指出該行的其中一名前僱員Tim Leissner，曾表示有關交易並無中介人牽涉在內。

美司法部指「一馬基金」內 有45億元資金遭轉移

據資料顯示，包括Tim Leissner及Roger Ng兩名前高盛僱員，「一馬基金」前僱員Jasmine Loo，及來自馬來西亞的金融界人士劉特佐，均是大馬當局起訴的對象。

所羅門強調該行當日只是負責為「一馬基金」籌集資金，唯交易的詳情卻出現問題。

目前有6個國家，就3筆由高盛等協助「一馬基金」發行﹑涉及65億元（美元‧下同）的債券融資，進行調查。其中美國司法部指出，有45億元資金，遭到「一馬基金」高層不正當轉移。

高盛指出有關調查屬間接調查，又指出會配合所有調查之餘，並否認有作出任何錯誤行為。