【中午收市】恒指剛好升抵27000點　騰訊有新遊戲升1.9%

港股今早先跌後升，恒指剛好升到27000點水平。恒指中午收報27000點，上升98點；國指收報10605點，上升50點。成交額560億元。
中國生物製藥漲5.1% 石藥升3.2%
醫藥股繼續炒起，中國生物製藥（1177）收報6.15元，上升5.1%；三生製藥（1530）收報11.92元，上升4.9%；東陽光藥（1558）收報34.35元，上升3.9%；復星醫藥（2196）收報23.7元，上升3.5%；綠葉製藥（2186）收報5.73元，上升3.4%；石藥（1093）收報12.96元，上升3.2%。
吉利上揚2.8% 比亞迪逆市插水3%
部份汽車股較強勢，吉利（0175）收報11.84元，上升2.8%；華晨（1114）收報6.95元，上升2.7%；東風（0489）收報7.82元，上升2.2%。但比亞迪（1211）逆市向下，收報44.7元，下跌3%。
主席前夫配股 龍湖急挫8.1%
龍湖（0960）主席前夫配股，收報22.7元，下跌8.1%。
與廣東廣電合作的有線寬頻（1097）收報0.12元，上升4.3%。
分別有遊戲推出及測試的騰訊（0700）收報337.2元，上升1.9%。
內險股連日強勢，中國人壽繼昨日大升之後，今日再度上漲，早段曾高見18.76元的1個月高位。（路透社）
中國平安再升1.8% 中國人壽再彈1.6%
其他股份方面，中國平安（2318）收報72.2元，上升1.8%；中國人壽（2628）收報18.74元，上升1.6%；銀娛（0027）收報48.3元，上升1.3%；中國海外（0688）收報27.65元，下跌1.4%；中信股份（0267）收報11.96元，下跌近2%。
中國A股早市企穩，上證半日收報2582點，上升11點；深證收報7543點，上升2點。
日股半日收報20402點，下跌40點。