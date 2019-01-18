【中午收市】恒指重上27000關　佳源昨暴瀉今飆升近8成

港股今早高開，早段大致維持升幅。恒指中午收報27013點，上升257點；國指收報10620點，上升108點。成交額517億元。
3隻昨日大跌的股份今日大升，佳源（2768）收報4.53元，上升79.8%；陽光100中國（2608）收報1.68元，上升28.4%；仁天科技（0885）收報0.018元，上升12.5%。
三生製藥勁升7.1% 石藥亦漲5.1%
醫藥相關股「彈力」強勁，三生製藥（1530）收報12.3元，上升7.1%；國藥控股（1099）收報34.5元，上升6.8%；中國生物製藥（1177）收報6.35元，上升5.5%；石藥（1093）收報13.26元，上升5.1%；石四藥（2005）收報6.33元，上升4.6%。
手機設備股向上，富智康（2038）收報0.87元，上升3.6%；舜宇（2382）收報68.65元，上升3.2%；瑞聲（2018）收報46.9元，上升2.6%；中興（0763）收報15.42元，上升2.5%。
小米昨日回購614萬股B股，股價今日彈升，重上10元水平。（路透社）
平安好醫生大升7% 小米上揚4.3%
新經濟股表現不俗，平安好醫生（1833）收報35.15元，上升7%；小米（1810）收報10.16元，上升4.3%；雷蛇（1337）收報1.17元，上升3.5%；閱文（0772）收報38.15元，上升2.8%；美團點評（3690）收報45.4元，上升2.7%；眾安在綫（6060）收報27.3元，上升2.6%。
銀娛上升2.9% 新世界發展上漲2.8%
其他股份方面，銀娛（0027）收報48.9元，上升2.9%；新世界發展（0017）收報11.7元，上升2.8%；碧桂園（2007）收報9.69元，上升2.6%；中國人壽（2628）收報18.9元，上升2.6%；吉利（0175）收報11.9元，上升2.6%。
中國A股早段企穩，上證半日收報2579點，上升20點；深證收報7517點，上升46點。
日股半日收報20674點，上升272點。