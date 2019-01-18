【收市總結】恒指上揚335點　內地政策刺激消費　家電股爆升

港股全日大致維持升幅，中國計劃鼓勵家電消費，提振市場信心。恒指收報27090點，上升335點；國指收報10636點，上升124點。成交額920億元。
佳源勁彈74.6% 仁天科技亦大升37.5%
3隻昨日急跌的股份今日大反彈，佳源（2768）收報4.4元，上升74.6%；仁天科技（0885）收報0.022元，上升37.5%；陽光100中國（2608）收報1.7元，上升29.8%。
創維數碼爆上16.1% 海信家電揚9.2%
鼓勵家電消費的消息刺激相關股份大升，創維數碼（0751）收報2.16元，上升16.1%；海信家電（0921）收報7.15元，上升9.2%；TCL電子（1070）收報3.52元，上升8.6%；海爾電器（1169）收報21.3元，上升5.4%。
三生製藥急升9.6% 中國生物製藥彈7.3%
醫藥相關股延續強勢，三生製藥（1530）收報12.58元，上升9.6%；中國生物製藥（1177）收報6.46元，上升7.3%；國藥控股（1099）收報34.3元，上升6.2%；石四藥（2005）收報6.3元，上升4.1%；石藥（1093）收報13.1元，上升3.8%；復星醫藥（2196）收報23.95元，上升3.5%；東陽光藥（1558）收報34.35元，上升3.5%。
小米股價重返10元水平，收報10.16元，上升4.3%，成交額高達14.11億元。（路透社）
舜宇大漲7.7% 小米重上10元水平
手機相關股亦有好表現，舜宇（2382）收報71.65元，上升7.7%；瑞聲（2018）收報48.2元，上升5.5%；富智康（2038）收報0.87元，上升3.6%。
新經濟股亦彈起，平安好醫生（1833）收報35.9元，上升9.3%；眾安在綫（6060）收報28.2元，上升6%；小米（1810）收報10.16元，上升4.3%；閱文（0772）收報38.45元，上升3.6%；美團點評（3690）收報45.55元，上升3.1%；雷蛇（1337）收報1.16元，上升2.7%。
中國人壽及新世界發展 曾見1個月高位
其他股份方面，吉利（0175）收報12.26元，上升5.7%；中國人壽（2628）收報19.1元，上升3.7%；銀娛（0027）收報49.15元，上升3.5%；碧桂園（2007）收報9.71元，上升2.9%；新世界發展（0017）收報11.7元，上升2.8%；九倉置業（1997）收報49.9元，上升2.6%。
中國A股午後進一步上揚，上證收報2596點，上升36點；深證收報7581點，上升111點。
日股收報20666點，上升263點。