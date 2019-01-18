《彭博》指阿里延遲招聘及削出差開支　公司咁樣回應......

內地經濟增長動力明顯較以往疲弱，《中國日報》更引述發展委的官員指出，今年內地增長預測為6至6.5%，進一步突顯出今年內地陷入困難。據《彭博》報道，作為內地最大電商的經營者阿里巴巴，亦要延遲部份招聘，並且要削減出差開支，為經濟放緩作準備。

《彭博》指出，阿里巴巴延遲招聘及削減員工出差開支，其中部份職位被告知，不可以在今年4月的新財政年度前展開。同時削減出差支出，包括限制乘搶商務客位價格，並且每5次往返時長超過20小時的出差，方可以選擇一次高級客位。若乘的士前往機場，3人同行才可以報銷。

阿里公關委員會主席﹕不是不招人而是找對人

《彭博》引述阿里巴巴的回應，指出公司一向以長遠﹑具策略地尋找合適人才，又強調人才是未來發展重心。

而阿里巴巴市場公關委員會主席王帥，於微博上指出，公司不是不招人，而是找對人﹑找好人﹑用好人；不是不出差，而不是亂出差﹑更高效的出差﹑更新的出差。好的人會愈來愈多，好的差會愈出愈好。

阿里巴巴回應指出，並非不招人，而是要找對人﹑找好人。（視覺中國）

去年10月已傳暫停招聘

阿里巴巴已非首次被指暫停招聘。去年10月曾有員工指出，公司已全面縮減人員編制，所有業務線招聘不予批准，當中包括技術部門。

當時阿里官方回應「這是未來發展所進行的人才及組織升級，是阿里人才組織體系多年來的獨到經驗。以前有，以後仍然會有，而且必須要有，怎麼可能沒有」。

當時阿里相關負責人補充，基於對人才每隔一段時間都會進行這樣的人才體系升級，目前新一輪人才升級已啟動。「這次人才體系升級的主要目的是不拘一格降人才，激發和釋放年輕人的化力和潛能，給有靈性的年輕人破格晉升的機會」。