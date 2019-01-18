GODIVA據報正出售亞太區資產　估值高達117億

著名朱古力品牌GODIVA，據報正計劃出售亞太區資產，估值高達15億美元（約117億港元）。

已經進入進後報價階段

《彭博》引述消息人士報道，今次GODIVA出售資產進程已經進入最後報價階段，入圍的競購者包括霸菱亞洲投資、私募基金CVC Capital Partners、韓國MBK Partners，以及日本三菱商事的投資部門Marunouchi Capital（丸之內資本）。

報道指，GODIVA出售亞太區資產已經進入最後出價階段。（GODIVA facebook）

比利時品牌 擁有者是土耳其集團

GODIVA雖然是比利時朱古力品牌，但原來目前的擁有者是來自土耳其的Yildiz Holding。消息人士稱，Yildiz Holding已經向競購者要求，未來幾個星期內提出最終報價。不過消息人士強調，公司目前未有最終決定，所有交易細節都可能會有變化。

集團要賣產減債 麥維他是旗下品牌

總部在土耳其伊斯坦堡的Yildiz Holding，是國際性食品集團，旗下還有英國餅乾品牌麥維他。該集團早前大規模收購，近期要出售部份資產來減輕債務。

GODIVA已經進入超過100個市場，在亞太區有很高知名度，facebook亦特別貼上印有中文「新年快樂」的圖片，慶祝農曆新年。（GODIVA facebook）

《彭博》早前已經報道，Yildiz Holding正尋求出售GODIVA日本、韓國、澳洲和新西蘭的資產。這些資產以日本最賺錢，知情人士稱2017年銷售額高達3.5億美元（約27.3億港元）。

GODIVA在1926年創立，品牌今年踏入創立第93年，在超過100個國家都有生意。