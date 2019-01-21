【中午收市】恒指揚91點　龍床盤發展商佳源國際再反彈10.9%

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
中港股市今早向上，恒指中午收報27181點，上升91點；國指收報10700點，上升63點。成交額556億元。
福萊特玻璃爆升10.2% 五礦資源急插17.4%
上星期大跌的佳源國際（2768），今日中午舉行投資者說明會，收報4.88元，上升10.9%。
A股IPO獲批的福萊特玻璃（6865）收報2.6元，上升10.2%。
上周末發盈警的五礦資源（1208）收報2.94元，下跌17.4%。
舜宇上揚5.2%冠藍籌 小米上升近3%
部份手機及通訊設備股向上，舜宇（2382）收報75.35元，上升5.2%；中國鐵塔（0788）收報1.61元，上升5.2%；小米（1810）收報10.46元，上升近3%；中興（0763）收報15.88元，上升2.7%。
藥明康德大漲7.5% 中國生物製藥回吐2.9%
醫藥股繼續大波動，藥明康德（2359）收報75.25元，上升7.5%；東陽光藥（1558）收報34.75元，上升1.2%；石藥（1093）收報12.94元，下跌1.2%；中國生物製藥（1177）收報6.27元，下跌2.9%；三生製藥（1530）收報12元，下跌4.6%。
神華上漲近4% 旺旺逆市下滑3.1%
其他股份方面，神華（1088）收報19.4元，上升近4%；吉利（0175）收報12.68元，上升3.4%；九倉置業（1997）收報51元，上升2.2%；旺旺（0151）收報5.94元，下跌3.1%。
中國A股早段企穩，上證半日收報2613點，上升17點；深證收報7644點，上升63點。
日股半日收報20758點，上升92點。