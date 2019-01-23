【佳源國際】董事會要求大股東盡快提供押股資料　停牌至另行通知

昨日大跌逾22%後停牌的佳源國際（2768），今早6時22分，發出公告就近期媒體若干報道作出澄清，指出主席兼大股東沈天晴在1月17日，即上周四股價大跌近81%當日，因股價急跌而導致明源投資於同日被強制出售9362萬股公司股份，明源投資及沈天晴等人對公司持有股權由55.65%降至51.92%。

由於公司已在1月15日舉行的股東特別大會已通過，以發行代價股份予沈天晴及明源投資等人，以支付收購物業管理業務，發行價為每股13.73元。因此在1月21日，其持股比例已回升至52.86%。

稱大股東私人公司押股一事已解押

公司指出董事會已要求，而沈天晴為其本身及代表明源投資已同意，於切實可行情況下，盡快提供有關明源投資及沈天晴就持有公司股權，而訂立的抵押權益詳情。董事會一旦自沈天晴獲得有關信息，而有關信息構成公司內幕消息，便會根據上市規則刊發公告。

公司在今早6時22分發出的公告，指出股份及票據（5190）會從今早9時起恢復買賣。惟在9時16分再發出公告，指出會繼續停牌至另行通知為止。

此外佳源於公告內，對沈天晴私人持有的佳源創盛押股一事作出回應，指出有關股權質押已於2018年12月29日解除。