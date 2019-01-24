【開市快報】恒指高開67點　領展飆3%再破頂　信德升逾4%

撰文：文顥宗
最後更新日期：
美股昨晚先跌後回升，道指收報24575點，升171點（0.7%）。港股今早輕微上升，恒指開市報27075點，升67點（0.25%）；國企指數報10663點，升32點（0.31%）。
藍籌股開市個別發展，騰訊（0700）跌0. 3%，報332.2元；中國平安（2318）升0.2%，報71.8元；港交所（0388）升0.74%，報242元；友邦保險（1299）跌0.58%，報68.05元；中移動（0941）升0.49%，報81.7元；蒙牛（2319）升1.39%，報25.5元；石藥集團（1093）升1.09%，報13元；領展（0823）升3.08%，報83.5元。
新地（0016）以112.6億元奪得啟德維港海景住宅地皮，股價開市升0.56%，報125.9元；至於未能中標的本地地產商中，恒基（0012）升0.69%，報43.35元；會德豐（0020）升0.52%，報47.95元；新世界（0017）跌0.17%，報11.68元；長實集團（1113）跌0.08%，報63.75元。
信德集團（0242）宣布，公司行政主席兼董事總經理何超瓊與澳門霍英東基金會等簽訂協議，同意維持澳娛作為澳博（0880）逾半股權的大股東位置，信德開市升4.2%，報2.7元；澳博則升2.5%，報7.38元。
I.T（0999）第3季港澳同店銷售跌1.8%，股價開市跌0.95%，報4.17元。