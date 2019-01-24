【中午收市】恒指變化不大　澳博勁升8.5%　信德亦彈6.2%

撰文：鄭寶生
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港股今早窄幅上落，大市缺乏方向。恒指中午收報27045點，上升36點；國指收報10659點，上升28點。成交額460億元。
澳博（0880）與霍氏基金及何超瓊等達成協議，收報7.81元，上升8.5%。信德（0242）收報2.75元，上升6.2%。
前進易手飆35.9% 渝港爆上26.5%
前進控股（1499）易手給OKCoin創始人，每股作價0.152元，收報0.53元，上升35.9%。
張松橋旗下的渝港國際（0613）易主，每股作價0.175元，收報0.215元，上升26.5%。
中國信達盈警插5.8% 騰訊又跌
但之前易手大跌的興業太陽能（0750）今日再挫，收報1.05元，下跌5.4%。
發出盈警的中國信達（1359）收報1.94元，下跌5.8%。
騰訊（0700）連跌第3日，收報328.4元，下跌1.4%。
瑞聲上揚2.2% 太古A亦升1.8%
其他股份方面，瑞聲（2018）收報46.1元，上升2.2%；太古A（0019）收報91.2元，上升1.8%；新世界發展（0017）收報11.88元，上升1.5%；吉利（0175）收報12.42元，上升1.5%；領展（0823）收報82元，上升1.2%。
中國A股早段企穩，上證半日收報2594點，上升13點；深證收報7590點，上升66點。
日股半日收報20506點，下跌86點。