【收市總結】恒指上漲112點　澳博上漲8.2%

財經快訊
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港股全日悶局，恒指收報27120點，上升112點；國指收報10691點，上升59點。成交額802億元。

瑞聲上揚3.9%　舜宇亦漲3.1%

手機設備股表現較佳，瑞聲（2018）收報46.85元，上升3.9%；雷蛇（1337）收報1.26元，上升3.3%；舜宇（2382）收報73元，上升3.1%；丘鈦（1478）收報4.18元，上升2.7%。

信德上升5%　渝港爆上17.6%

澳博（0880）與霍氏基金及何超瓊等達成協議，收報7.79元，上升8.2%。信德（0242）收報2.72元，上升5%。

張松橋旗下的渝港國際（0613）易主，每股作價0.175元，收報0.2元，上升17.6%。

OKCoin創始人入主前進控股（1499），每股作價0.152元，收報0.425元，上升近9%。

興業太陽能再挫7.2%　騰訊守330關

但之前易手大跌的興業太陽能（0750）今日再挫，收報1.03元，下跌7.2%。

發出盈警的中國信達（1359）收報1.95元，下跌5.3%。

騰訊（0700）連跌第3日，收報330.2元，下跌0.9%。

吉利彈升4.1%　萬洲亦升2.1%

其他股份方面，吉利（0175）收報12.74元，上升4.1%；萬洲（0288）收報6.84元，上升2.1%；恒地（0012）收報43.85元，上升1.9%；石藥（1093）收報13.08元，上升1.7%。

中國A股靠穩，上證收報2591點，上升10點；深證收報7573點，上升49點。

日股收報20574點，下跌19點。

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