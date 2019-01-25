【收市總結】港股升近450點收市　重上27500點　騰訊揚逾4%

人民銀行推出央行票據互換工具，提升內地銀行永續債流動性，內地金融及地產股即時炒起，加上股王騰訊控股（0700）再獲批出遊戲版號，刺激股價上揚，亦推動大市在午後升幅擴大。大市最終全日錄得近450點升幅，成功企穩27500點。

恒生指數收市報27569點，升448點，國企指數收市報10873點，升182點，成交額為1064.02億元。

騰訊今日股價表現出色，全日升幅達4.1%，並以全日高位343.8元收市。單是騰訊已推高大市113點，即今日大市約4分1升幅正是來自騰訊。其他遊戲股今日亦上升，雲遊控股（0484）升1.2%，收市報4.07元，金山軟件（3888）升0.4%。

內房股當炒 碧桂園升5.5%

內房股今日亦有理想表現，碧桂園（2007）升5.5%，今日表現最佳的藍籌股，股價更以曾創1個月新高收市，報10.28元。中國海外發展（0688）升2.7%，收市報28.2元，中國恒大（3333）同樣曾創1個月新高，收市報23.9元，升4.6%。

手機設備股亦為投資者吸納對象，舜宇光學（2382）升4.9%，收市報76.55元，瑞聲科技（2018）升3.3%，收市報48.4元，信利國際（0732）升22%，收市報1.11元。

中資金融股獲追捧

中資金融股同樣高收，中國人壽（2628）升4.1%，收市報19.68元，獲平安資產管理再增持的工商銀行（1398）升2.2%，收市報5.97元。

地產股方面，長實集團（1113）升1.3%，收市報65元，新鴻基地產（0016）升2.2%，合和實業（0054）曾創下1年新高，收市報35.85元，升1.8%。