【中午收市】恒指上升115點　有線供股下挫7.8%

撰文：鄭寶生
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美國政府暫時結束停擺，加上有報道指英國政府會避免「硬脫歐」，市場今早平穩。恒指中午收報27684點，上升115點；國指收報10934點，上升61點。成交額539億元。
聯合石化蝕47億人幣 中石化仍漲2.1%
中國石化（0386）旗下聯合石化錄得47億元人民幣虧損，但中石化股價仍然炒上，收報6.43元，上升2.1%。
有線寬頻（1097）4股供3股，加上貸款及發行換股債，合共集資6.6億元，收報0.106元，下跌7.8%。
俄鋁股價今早上升4.7%，連升8個交易日，更曾高見3.13元的1個月高位，中午收報3.12元。（路透社）
俄鋁彈升4.7% 中國鐵塔回吐4%
美國政府放寬俄鋁（0486）制裁，收報3.12元，上升4.7%，股價連升8個交易日。
連日上漲的中國鐵塔（0788）今日有較大回吐，收報1.66元，下跌4%。
恒安上揚2.2% 領展再升1.2%
其他股份方面，恒安（1044）收報59.15元，上升2.2%；舜宇（2382）收報78元，上升1.9%；中國平安（2318）收報74.45元，上升1.4%；領展（0823）收報84.1元，上升1.2%；騰訊（0700）收報347.2元，上升近1%；長和（0001）收報79.4元，下跌近2%；石藥（1093）收報12.78元，下跌2.7%；潤電（0836）收報15.42元，下跌2.8%。
中國A股企穩，上證半日收報2610點，上升8點；深證收報7639點，上升43點。
日股半日收報20708點，下跌65點。