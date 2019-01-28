香港蟬聯最經濟自由地區　與新加坡分差收窄　有分項大跌9分

香港再次獲美國傳統基金會評為全球經濟最自由地區。傳統基金會公布2019年經濟自由度指數，香港得分90.2，連續24年排名第1，得分與去年持平。不過競爭對手新加坡今年得分增加了0.6分至89.4，促使今年香港只高出0.8分。

對於將來星港兩地掛名。負責撰寫報告的Anthony Kim指出，除非新加坡政府及港府突然推出如減稅大規模政策，否則未來難以預料兩地經濟自由度排名先後。

至於得分84.4的新西蘭，排名全球第3，瑞士及澳洲，分別以81.9分及80.9分，排名第4及第5。台灣以77.3分排名第10，中國則以58.4分排名100。

新加坡今年得名增加了0.6分至89.4分，為全球經濟自由度第2高的地區。（視覺中國）

籲港府續確保經濟政策自由

對於今年香港再次成為全球最經濟自由地區，Anthony Kim指出，香港經濟是極度自由，政府甚少作出干預；又指出縱使香港實施最低工資，亦以市場為主，因此基金會認為香港應確保經濟政策自由。

在談及美國早前曾研究取消香港獨立關稅資格時，負責撰寫報告的Anthony Kim指出此說法並無廣泛討論，基金會將會密切留意。

今年中國在「法治﹕司法效率」得分項得分大增9.8分至75.2分。（視覺中國）

雖然香港繼續排名第1，而整體得分亦維持去年水平，同時香港在貿易自由、金融自由及政府誠信的得分都有上升。可是「法治﹕司法效率」一項得分卻大跌9分至75.3分。而排名100的中國，在此分項的得分竟達到75.2分。

基金會國際經濟貿易中心董事Terry Miller認為，反映出在調查期間，即2017年下半年至2018年上半年，商人及市民對香港經濟自由及司法效率等方面的觀感，而得分高低與當時的新聞﹑具爭議性事件有關。

他又指出目前中港兩地司法效率等分相若，實屬一大警號，呼籲香港政高兩界必須要確保香港在經濟﹑監管及司法環境上，與中國有明確的劃分。