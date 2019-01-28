【收市總結】恒指僅升7點　有線供股下挫7.8%

撰文：鄭寶生
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港股早段升幅完全蒸發，午後低位徘徊。恒指收報27576點，上升7點；深證收報10882點，上升8點。成交額940億元。
俄鋁大升9.4% 連升8個交易日
有線寬頻（1097）宣布4股供3股，收報0.106元，下跌7.8%。
美國解除制裁，俄鋁（0486）收報3.26元，上升9.4%，連升第8個交易日。
內地去年餐飲業收入首次突破4萬億元人民幣，翠華（1314）收報0.86元，上升11.7%。
中國中藥插水5.9% 中國鐵塔跌4.6%
中國石化（0386）旗下聯合石化錄得47億元人民幣虧損，但股價仍向上，收報6.41元，上升1.7%。
中國中藥（0570）爆出獨立非執行董事批評管治「存在偏差」，收報4.81元，下跌5.9%。
連升多日的中國鐵塔（0788）收報1.65元，下跌4.6%。
領展股價近期向上突破，今日最高見84.9元的新高，收報84.4元，上升1.6%。（領展網頁）
領展再漲1.6% 石藥下滑4.1%
其他股份方面，恒安（1044）收報58.95元，上升1.9%；領展（0823）收報84.4元，上升1.6%；中國移動（0941）收報82.4元，上升1.5%；長和（0001）收報79.4元，下跌近2%；潤電（0836）收報15.26元，下跌3.8%；石藥（1093）收報12.6元，下跌4.1%。
中國A股變動不大，上證收報2596點，下跌4點；深證收報7589點，下跌5點。
日股收報20649點，下跌124點。