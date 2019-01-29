【又輸一仗】機構料今年本港實際薪酬僅升1.7%　跑輸內地及新加坡

受外圍經濟因素影響，今年本港打工仔的「荷包」或僅有些微增幅。國際諮詢公司光輝國際（Korn Ferry） 公布今年薪酬預測，亞洲的薪酬增幅達5.6%，按通脹調整後的實際薪酬則增長2.6%，較全球平均實際薪酬升幅多1%。其中香港薪酬增幅4%，實際增長1.7%，與2018年預測相若，跑輸內地及新加坡。

光輝國際料中國今年薪酬增幅6%，實際薪酬增長略為下降，由4.2%跌至3.2%；而新加坡的則增長4%，扣除通脹後薪酬由去年的2.3%升至3%。

公司高級客戶合夥人Robert Li表示，隨著大部分地區的通脹升溫，全球實際薪酬增長正在放緩。受惠於強勁的經濟前景及疲弱的通脹預測，亞洲仍能維持與去年相約的薪酬增長預測。

該機構又指出，大灣區有助中﹑港兩地經濟發展，從而提高對薪酬增長憧憬。在貿易緊張局勢升溫情況下，實際薪酬增長幅度仍要視乎全球及中國經濟表現。

光輝國際預期，在扣除通脹後今年印度員工薪酬可達5%。（視覺中國）

預料今年日本僱員薪酬近乎無增長

光輝國際指出，在亞洲各國中，今年薪酬預測增長幅度最高的地區為印度，增幅達10%，扣除當地預測通脹幅度，實際薪酬增長為5%。越南則是薪酬預測第2高的地區，增長幅度達8.8%，扣除通脹後，實際薪酬增長為4%。

至於日本，當地薪酬預測增幅為2%，扣除通脹預測後，實際薪酬增長為0.1%。

今年東歐地區員工薪酬增長，將較西歐地區僱員薪酬增幅快。圖為捷克首都布拉格（視覺中國）

英國僱員薪酬或增0.6%

歐洲方面，光輝國際預測今年東歐地區員工薪酬預測增幅為6.6%，扣際通脹後，實際增長為2%，增幅較去年加快0.6個百分點。

在西歐地區，薪酬預測增長幅度為2.5%，扣除通脹後增幅為0.7%，較去年放緩0.2個百分點，其中英國僱員薪酬實際增幅預料為0.6%。

機構預期，在扣除通脹後，今年美國僱員薪酬增長為0.6%，按年放慢0.4個百分點。（視覺中國）

光輝國際亦對北美僱員薪酬走勢作預測，預料北美地區員工薪酬增長2.8%，扣除通脹後增幅為0.6%。其中美國僱員薪酬預計升幅為3%，扣除通脹後實際增長為0.6%，按年放緩0.4個百分點。加拿大僱員薪酬預測增幅為2.6%，扣除通脹後增長幅度為0.6%。