【收市總結】恒指微跌45點　醫藥股撑市　中國生物製藥升6.3%

撰文：鄭寶生
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港股午後跌幅收窄，恒指收報27531點，下跌45點；國指收報10867點，下跌15點。成交額919億元。
醫藥股撑住大市，中國生物製藥（1177）收報6.38元，上升6.3%；藥明生物（2269）收報65.05元，上升4.8%；三生製藥（1530）收報12.56元，上升近4%；石藥（1093）收報12.98元，上升3%。
長汽下滑4.4% 吉利亦插4.1%
發改委支持汽車及家電消費，但汽車股高位向下。長汽（2333）收報5.2元，下跌4.4%；吉利（0175）收報12.66元，下跌4.1%；廣汽（2238）收報8.5元，下跌3.3%；比亞迪（1211）收報46.1元，下跌1.8%。
家電股亦高位受壓，創維數碼（0751）收報2.33元，下跌4.1%；TCL電子（1070）收報3.66元，下跌3.4%。
中國政府支持家電及汽車消費的消息，令相關股份近期大漲，但今日集體回吐，TCL電子最終下跌3.4%至3.66元。（中新社）
通達勁升41.6% 康大狂飆68%
通達集團（0698）將於第2季生產小量5G產品，收報1.09元，上升41.6%。
康大食品（0834）控股權或易手，收報0.84元，上升68%。
潤電上漲2.9% 領展又升1.2%
其他股份方面，潤電（0836）收報15.7元，上升2.9%；瑞聲（2018）收報48.9元，上升2.4%；領展（0823）收報84.45元，上升1.2%；蒙牛（2319）收報24.4元，下跌2.6%；中海油（0883）收報12.64元，下跌3.1%。
中國A股全日受壓，但跌幅不大。上證收報2594點，下跌2點；深證收報7551點，下跌38點。
日股先跌後升，收報20664點，上升15點。