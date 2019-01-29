大摩股票首策略師﹕應立即撤出股市

近期美股及港股出現反彈，讓投資者再次思考未來是否有需要作出較進取的投資策略。不過摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson卻建議投資者，縱使目前個別市場仍有上升潛力，仍是要立即撤出股市。

他指出牛仔競技作比喻，建議投資者「下馬」，這與從去年末以來的反彈並非太穩健有關。自去年12月股市大跌後，市場走勢一直是「短線震盪」，拋售信號並非如標準普爾指數在2900點以上時明顯，認為目前是時候為物色更佳時機，並呼籲投資者應立即撤出市場，為下次入市作準備。

他進一步指出自從股市在去年12月見底以來，各大指數已出現反彈，其中納斯達克指數更在今年內累計反彈逾6%。可是這種升勢難以持續下去，因為要促使企業盈利錄得雙位數增幅，既需要較低稅率，亦要涉及較低預期。

另一方面，聯儲局從當地周二起舉行一連2日議息會議，市場人士當局會按兵不動。Mike Wilson認為，當局會將縮表行動視為「逐步退出」，惟預料縮表步伐將會調整，而縮表時間愈長，資產負債表最終規模的目標愈低，對股市正面影響就愈小。Mike Wilson又指出在聯邦政府局部停擺期間，對美國經濟帶來的傷害或永久無法完全復甦。