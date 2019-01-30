【中午收市】內房股表現突出　碧桂園升6%　恒指企穩27600點

中國國務院副總理劉鶴從美國時間周三起，一連2日在當地就中美雙方貿易摩擦進行談判。在談判前夕，投資者多採取觀望態度，導致今早大市於窄幅上落，上下波幅不足300點。

恒生指數中午收市報27610點，升79點，國企指數中午收市報10890點，升22點，成交額為543.55億元。

恒大及融創均見1個月新高

內房股今早表現相當突出，其中碧桂園（2007）升6%，為今早表現最佳的藍籌股，中午收市報10.88元，華潤置地（1109）升5.3%，中午收市報31.05元，中國海外發展（0688）升3.9%，中午收市報29.3元，中國恒大（3333）創1個月新高，中午收市報24.95元，升4.6%，融創中國（1918）亦曾創下1個月新高，中午收市報30.25元，升6.5%。

地產股今早亦獲得投資者追捧，已在中午公布2018年全年業績的恒隆地產（0101），中午收市報16.88元，升1.3%，新鴻基地產（0016）升1.1%，中午收市報131.1元，恒基地產（0012）升1%，中午收市報44.4元。

國壽發盈警 半日跌逾2%

油價上揚，對油股帶來支持，中國石化（0386）升1.6%，中午收市報6.52元；中國海洋石油（0883）升0.9%，最新報12.76元。

重磅藍籌股亦普遍錄得升幅，滙豐控股（0005）升0.5%，中午收市報66.3元，中國移動（0941）升0.4%，中午收市報82.35元。

不過昨日發出盈警的中國人壽（2628），逆市下跌2.3%，中午收市報18.82元。