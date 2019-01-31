【收市總結】港股曾收復28000點　去年8月底首次　全月升近2100點

今日港股通在狗年最後一個開通日，從明日港股通便會關閉，北水或會暫別港股一段短時間。在北水暫別港股前夕，大市表現表現相當理想，原因之一當然離不開聯儲局主席鮑威爾放鴿有關。大市今日更曾收復28000點，為去年8月底以來，首次處於此水平。

恒生指數收市報27942點，升299點；國企指數收市報11035點，升138點，成交額為1,131.54億元。總結整個1月，大市累計升幅為2097點或8.1%

康師傅勁升逾6%

濠賭股今日表現理想，銀河娛樂（0027）更成為今日表現最佳的藍籌股，收市報54元，升5.7%；金沙中國（1928）升3.6%，收市報37.3元，澳博控股（0880）升3.3%，收市報8.22元，永利澳門（1128）升幅更達5.9%，收市報19.04元。

食品股今日亦獲得投資者追捧，康師傅控股（0322）曾創1個月新高，收市報10.92元，升6.2%，中國旺旺（0151）升2.8%，收市報6.33元，統一企業中國（0220）升3.3%，收市報6.96元。

吉利彈升4.7%

醫藥股亦跑出，中國生物製藥（1177）升4.6%，收市報6.6元，石藥集團（1093）升3.7%，收市報13.46元，藥明生物（2269）升1.5%，收市報67.45元。

地產股方面，新世界發展（0017）升2.3%，為表現最佳的地產股，收市報12.3元，新鴻基地產（0016）升0.3%，收市報131.2元，恒基地產（0012）升0.3%，收市報44.45元。

其他藍籌股方面，有傳聞指出吉利汽車（0175）母公司有意收購快意佳士拿旗下2個汽車品牌，惟吉利母公司否認。今日吉利仍錄得4.7%，收市報13.26元。股王騰訊控股 （0700）收市報346元，升0.5%，滙豐控股（0005）升0.6%，收市報66.7元。