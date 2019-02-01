【收市總結】恒指高開低收　港股通今起暫停　成交額跌至910億元

港股今日表現高開低收，一方面與中美雙方在談判後未見實質內容公布，同時港股通從今日起暫停有關。大市今早高開250點後，便隨即向下，一度跌至27800點邊緣，在午後跌幅收窄至11點收市。

恒生指數收市報27930點，跌11點；國企指數收市報11063點，升28點，成交額為910.12億元。

萬洲升近6%為表現最佳藍籌

食品及消費股今日表現理想，萬洲國際（0288）更為今日表現最佳的藍籌股，升5.7%，收市報7.1元，康師傅控股（0322）升2%，收市報11.14元，統一企業中國（0220）升0.6%，收市報7元。

澳門政府在今午公布今年1月博彩收益，按月下跌5%，惟表現已較預期理想，帶動濠賭股在午後上揚。銀河娛樂（0027）升2%，收市報55.1元，永利澳門（1128）升2%，收市報19.42元，美高梅中國（2282）升0.9%，收市報15.22元。

手機設備股低收

內地股市在狗年最後1個交易日高收，帶動內險股今日上揚，中國人壽（2628）升0.6%，收市報19.46元，中國平安（2318）升1%，收市報76.7元。

手機設備股低收，舜宇光學科技（2382）跌0.1%，收市報77元；瑞聲科技（2018）跌1.5%，收市報47.75元。