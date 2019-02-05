【豬年財運】過去4個豬年皆升市作結　專家料今個豬年難「飛天」

新一年新開始，投資者除了四出拜年「行大運」之外，亦是時候抽時間「做功課」，為豬年的投資策略做準備。《香港01》率先為大家統計，原來過去4個豬年，恒指均以升市作結，其中1971年及1995年的豬年，全年升幅更超過5成！ 2019年會否再次「叫糊」仍屬未知之數，不過狗年市況轉差卻是不爭的事實。有證券業人士就認為，隨著中美貿易戰有望解決，美國聯儲局持續「放鴿」等，或可帶動股市回升，但豬年恒指想做「飛天豬」重上3萬點樓上，就有相當大的阻力，如果預測準確，意味今個豬年只升約2000點。

港股於狗年「沒運行」，累跌3125點。（資料圖片）

港股於狗年「沒運行」，年內累跌3125點，狗年最後一個交易日收報27990點，升59點或0.21%，未能於28000點樓上企穩。

不過根據統計，過去12年恒指於生肖年「送舊迎新」時，有近60%的機會率，於新一年的首個交易日，承接對上一個交易日的走勢；簡單來說，代表今個豬年的首個交易日有近60%的機會，可跟隨狗年最後一個交易日升59點的勢頭「紅盤高開」。

而且過去4個豬年，恒指均錄得升幅（見表一），加上2019年初市場氣氛好轉，中美貿易戰有望達成協議；美國聯儲局在加息問題上持續「放鴿」等，均令投資市場看好豬年的股市走勢。

港股於過去4個豬年均以升市作結。（資料來源：中信里昂）

郭思治：或有機會3萬點「掂一掂」

帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治表示，今年上半年會是港股的「蜜月期」。他指出，以新曆計去年恒指高低波幅8944點，跌至24540點的全年低位。但近日市場氣氛好轉，相信股市已經進入「中期反彈」階段。由於「中期反彈」一般會由低位反彈過去跌幅的約一半，即是代表恒指在豬年有望直指29012點的水平。

不過，郭思治亦指出，下半年環球經濟仍然有不明朗因素，增長步伐放緩，加上企業盈利或受中美貿易戰拖累，難以預測下半年的走勢，「好似去年年中股市都去到3萬點水平，點知貿易戰爆發，後期跌到24000點。」因此他仍然以29012點為豬年目標，「若果成交金額配合，（政治）沒什麼衝突發生，加上業績炒作，掂一掂3萬點不出奇，但若果指數去咁高水平，大家就要保守少少，唔好勇。」

郭思治建議，投資者應先考慮買入大型籃籌股，包括騰訊（0700）、滙控（0005）、友邦（1299）、中移動（0941）、中行（2388）、工行（1398）、平保（2318）等；至於非成份股方面，則可考慮內房，主要因為去年已經大幅下跌，若政策放寬有望重回升軌，「不過不會再好似過去幾年升得咁勁。」另外，他亦看好內銀估值偏低，加上股息高，有一定的防守性。

蘋果公司手機銷售放緩，拖累瑞聲（2018）、舜宇（2382）等手機設備股大跌。郭思治指，銷售放緩下這類「蘋果概念股」表現難有改善，「冇乜藥引令佢升，相信會繼續整固，未必會繼續跌，但亦不會大升，你博（升）3蚊就要預番（跌）3蚊的風險。」

郭思治指「豬年」下半年市況受不明朗因素影響，難以預測。﹙林若勤攝﹚

張智威：首日可望「紅盤高開」

信誠證券聯席董事張智威山亦看好豬年港股的表現，更預料恒指有望於大年初四開市時「紅盤高開」，升穿28000點水平。

他解釋，豬年最重要的事件是中美貿易戰問題，其談判結果好影響市場走勢。不過他亦指出，今年是美國總裁大選的前一年，傳統上美國時任總統都會有「大搞作」刺激經濟，「盡力令美國歌舞昇平，咁先可以多一點票。」

至於中國亦踏入中共建國70周年，他相信領導人要「好好睇睇」，會繼續有降準等「招數」推高股市，因此恒指有望在相關消息帶動下挑戰29000點水平。但若要重上3萬點，「要有好突破的消息，超乎市場預期咁好的事件發生，如果唔係都幾難上3萬點。」若果市況持續轉差，他不排除會再度下試24540的去年低位。

張智威指除非有出乎預料的好消息，恒指才有望反彈至3萬點。（張浩維攝）

溫傑：騰訊有望重上400元

光大新鴻基財富管理策略師溫傑就預料，2019恒指會進入「高、低、高」的大型上落市，不再如2017年及2018年般，單邊向上升或向下跌。

他解釋，年初市場氣氛有好轉，但相信到年中，眾多經濟措施出台後未必可大幅推升股市，而且內地通脹亦受「放水」影響升溫，人民銀行調控空間減少；更進一步的是，當恒指重回29000點的水平後，投資者會獲利回吐，令股市回軟。

不過美國聯儲局持續「放鴿」，美元或於下半年回軟，相信屆時股市會回升，但實際情況仍要看事態發展，「如果美國真的繼續加息，中美貿易戰又達不到協議，穿（去年低位）24540點後有機會再跌至22000點；相反的話就有望重上30000點。」

個股方面，他看好內房及5G概念股；至於「股王」騰訊（0700）已經獲內地當局重新批出遊戲版號，而且市場一般相信，公司的盈利增長雖不及過去的50%至60%，但仍可保持於20%至30%，因此預料騰訊有望回升至400元以上，「不過400元有好多蟹貨，再彈有好大阻力。」