【狗年恒指總結】港股全年跌1成　瑞聲插近70%　呢隻就升4成稱王

今日為狗年最後一個交易日，大市升59點收市，在只有半日市兼北水已暫停情況，表現可以說是不過不失。綜觀整個狗年，港股合共累計錄得10%跌幅，與雞年大升3成相比，大為失色。

港股在狗年表現疲弱，主要是受到中美貿易摩擦逐步白熱化拖累，加上股王騰訊控股（0700）遭到南非大股東減持，以及A股疲不能興等負面因素波及，自踏入狗年起便出現反覆向下情況。從去年5月起，連續6個月向下，為1982年以首次。至去年10月底時，更低見24540點。

可是自去年12月初，中美雙方就貿易戰暫時達成休戰協議，投資者信心逐步回升，帶動大市收復不少失地。至今年1月時，聯儲局對未來息口走勢口風轉鴿，對投資者而言均屬利好消息。單計今年1月，大市累計升幅達2096點，更一度重上28000點水平。

領展在狗年累升近4成，成藍籌升幅王。（領展官網擷圖）

手機設備股成掟貨對象

在整個狗年，表現最弱的成份股非瑞聲科技（2018）莫屬，累計跌幅達68.85%。作為同業的舜宇科技（2382）亦錄得38.67%跌幅。手機設備股大瀉，既與智能手機如iPhone銷售欠佳等行業因素，同時受到華為遭到歐美各國紛紛考慮禁用有關。

而在雞年表現突出的吉利汽車（0175），狗年累跌40.83%，為表現第二差的成份股。早年當炒的醫藥股亦成飽受沽壓，作為去年藍籌新貴的中生製藥（1177），累計下跌27.37%。

不過在跌市中仍有表現出色的成份股。在波動的狗年，投資者偏好具防守能力的收租股及公用股，其中領展房產基金（0823）累計升幅達39.6%，為狗年藍籌升幅王。而多年來均派送紅股的中華煤氣（0003），全年升28.8%，為今年升幅榜的亞軍。

股王騰訊（0700）在狗年表現失色，累跌逾22%。（路透社）

過往4個豬年恒指均高收

至於雞年的股王騰訊，狗年累跌22.1%，股價處於350元以下。加上另一重磅股滙豐控股（0005）亦錄得17.1%跌幅，大市又豈會有好表現。

那麼大市豬年表現又如何？翻查資料顯示，過往4個豬年大市均有進帳，升幅介乎14至58%。可是手上並無水晶球，自然無法得悉今年可否延續以往的優良傳統。投資者宜多留意最新政經局勢變化，再作定奪。

祝讀者們在豬年「諸事大吉」。