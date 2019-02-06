無Star Wars電影就不行？　迪士尼首季盈利大跌

迪士尼公布了截至2018年12月28日的首季業績，盈利按年大跌，但仍好過市場預期。

雖然主題樂園及電視網絡的收入都有增長，但電影的收入卻按年大跌27%，只有18億美元。

《魔法保姆》票房不及《最後絕地武士》

最主要原因，是迪士尼今年沒有Star Wars電影上演。原來自2015年起，每年的聖誕檔期都會有Star Wars電影上畫，今年則改為剛剛在本港上畫的《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）。這齣戲12月全球票房為3.25億美元，但相對於2017年聖誕大片《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）同期13億美元票房就差得遠了。

2019年多齣重頭戲上演 兩齣為星戰

迪士尼整體收入按年下跌37%，當中很大部份就是電影票房拖累。

然而2019年迪士尼電影業務很可能大翻身，多齣大片排隊上演，包括

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）、《星球大戰9》（暫譯，即Star Wars: Episode IX.），以及《星球大戰：銀河邊緣》（暫譯，即Star Wars: Galaxy's Edge）。