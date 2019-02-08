【中午收市】豬年首日未爆升　恒指跌135點　瑞聲漲2.2%撑住

撰文：鄭寶生
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港股豬年首個交易日未能紅盤高開，但早市跌幅收窄。恒指中午收報27854點，下跌135點；國指收報10923點，下跌112點。成交額481億元。
中國鐵塔上揚3.1% 舜宇亦升2.2%
手機及通訊設備股撑住大市，京信通信（2342）收報1.89元，上升6.2%；富智康（2038）收報0.93元，上升4.5%；中國通信服務（0552）收報7.73元，上升3.8%；中國鐵塔（0788）收報1.65元，上升3.1%；瑞聲（2018）收報48.05元，上升2.2%；舜宇（2382）收報79.7元，上升2.2%。
美圖爆炒11.1% 俄鋁勁升12.4%
兩隻新經濟股炒上，美圖（1357）收報2.9元，上升11.1%；美團點評（3690）收報56.25元，上升2.9%。
早前美國解除制裁的俄鋁（0486）繼續爆升，收報3.72元，上升12.4%。
友邦上漲1.9% 吉利下挫近2%
其他股份方面，友邦（1299）收報73.8元，上升1.9%；信置（0083）收報14.14元，上升1.4%；中電（0002）收報91.65元，上升1.3%；碧桂園（2007）收報11.2元，上升1.3%；吉利（0175）收報13元，下跌近2%；中國生物製藥（1177）收報6.57元，下跌2.4%；中海油（0883）收報12.84元，下跌2.7%；萬洲（0288）收報6.8元，下跌近3%。
中國A股今日仍然休市。
日股半日收報20413點，下跌337點。