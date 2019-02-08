【收市總結】豬年首日恒指下跌43點　市場炒5G　舜宇重上80元關

撰文：鄭寶生
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豬年首個交易日，港股裂口低開之後逐步收復失地。恒指收報27946點，下跌43點；國指收報10956點，下跌79點。成交額813億元。
京信通信勁升7.3% 瑞聲亦漲近3%
5G概念又當炒，手機及通訊設備股是市場焦點。京信通信（2342）收報1.91元，上升7.3%；中國通信服務（0552）收報7.82元，上升近5%；舜宇（2382）收報80.9元，上升3.7%；富智康（2038）收報0.92元，上升3.4%；瑞聲（2018）收報48.4元，上升近3%；鐵塔（0788）收報1.62元，上升1.3%。
美圖股價今日爆上18%，曾高見3.1元的1個月高位，收報3.08元。（資料圖片）
美圖爆上18% 俄鋁亦大升12.1%
兩隻新經濟股表現優異，美圖（1357）收報3.08元，上升18%；美團點評（3690）收報57.9元，上升5.9%。
早前美國撤銷制裁的俄鋁（0486）收報3.71元，上升12.1%。
新創建（0659）有買盤支持，收報18.5元，上升4.4%。
日本彈珠股NIRAKU（1245）進軍電競業務，收報0.66元，上升13.8%。
金沙上揚2.7% 石藥下挫3.1%
其他股份方面，金沙（1928）收報38.3元，上升2.7%；碧桂園（2007）收報11.3元，上升2.2%；友邦（1299）收報74.05元，上升2.2%；信置（0083）收報14.2元，上升1.9%；中電（0002）收報91.9元，上升1.5%；中海油（0883）收報12.88元，下跌2.4%；蒙牛（2319）收報23.7元，下跌2.5%；石藥（1093）收報12.98元，下跌3.1%；萬洲（0288）收報6.79元，下跌3.1%。
中國A股繼續假期休市。
日股收報20333點，下跌418點；韓股收報2177點，下跌26點。