內地投行員工去年有獎金　竟要多謝負責新股包銷業務同事？

去年內地投資銀行員工可以獲得派發花紅，負責新股包銷業務的同事可謂功不可抹。據內地媒體《券商中國》指出，去年內地共有105隻掛牌新股；投行透過參與新股包銷共獲取5.19億元（人民幣‧下同）淨收入。其中有10隻新股的包銷淨收入，竟等同於來自有關新股保薦收入的10%或以上，其中在去年5月掛牌的藥明康德（上海﹕603259）A股，投行對其新股包銷再沽出後，帶來的收入佔新股保薦收入達37.8%。

據《券商中國》引述一名華南地區小型投行部深圳分公司負責人指出，去年資本市場部門透過新股餘股包銷帶來500萬元營收，讓間投行對有關業務部門刮目相看。他又指出去年有新股認購結束後，不少小型投資者放棄認購，按規定投行需要進行包銷，結果反而成為一個意外收益來源。

業內人士﹕日益看重新股包銷業務

報道又指出去年有不少新股遭到投資放棄認購數目超過100萬股，包括鴻海集團旗下的工業富聯﹑中國人保（上海﹕601319）A股等。通過投行對新股包銷後，會在新股升停板當日，以當日市場交易均價將股份沽出。

報道又引述上述的投行部門負責人指出，目前每家投行均對新股包銷業務相當重視，特別是部份新股上市業務較少的投行，新股包銷業務已成為投行業務部門亦留意的資金來源，亦成為投行員工的獎金來源。