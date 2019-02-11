【中午收市】恒指上升63點　手機股炒上　小米勁升5.5%

撰文：鄭寶生
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港股在手機及通訊設備股帶動之下早段企穩，恒指中午收報28009點，上升63點；國指收報10965點，上升8點。成交額477億元。
小米（1810）據報得到4面曲mon專利，收報10.82元，上升5.5%。
京信通信爆上8.9% 舜宇揚5.7%
市場繼續炒高5G概念，其他手機及通訊設備股亦向上。京信通信（2342）收報2.08元，上升8.9%；通達（0698）收報1.08元，上升6.9%；舜宇（2382）收報85.55元，上升5.7%；瑞聲（2018）收報50.9元，上升5.2%；丘鈦（1478）收報4.78元，上升4.4%；比亞迪電子（0285）收報10.18元，上升3.4%；中興通訊（0763）收報16.32元，上升3.2%。
美團點評早段高見62.45元，是1個月新高，該股1月還處於44元水平左右。（中新社）
美團點評突破61元 美圖再升4.5%
美團點評（3690）及美圖（1357）繼續爆上，美團收報61.05元，上升5.4%；美圖收報3.22元，上升4.5%。
金沙上升1.4% 騰訊亦上漲1.2%
其他股份方面，金沙（1928）收報38.85元，上升1.4%；萬洲（0288）收報6.87元，上升1.2%；騰訊（0700）收報349.8元，上升1.2%；中國海外（0688）收報28.7元，下跌1.4%；中國生物製藥（1177）收報6.49元，下跌1.7%。
中國A股豬年開市，上證半日收報2639點，上升21點；深證收報7859點，上升175點。
日股今日假期休市。