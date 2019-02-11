【收市總結】長和、騰訊齊發力　恒指重上28000水平

A股今日豬年首日開市，港股午後進一步上漲，恒指重上28000點關口。恒指收報28143點，上升197點；國指收報11016點，上升60點。成交額881億元。
小米升4.3% 傳得到4邊曲mon專利
小米（1810）據報得到4邊曲mon專利，收報10.7元，上升4.3%。
京信通信爆上10.5% 舜宇勁彈7.6%
手機及通訊設備股炒上，京信通信（2342）收報2.11元，上升10.5%；高偉（1415）收報1.2元，上升10.1%；舜宇（2382）收報87.05元，上升7.6%；丘鈦（1478）收報4.86元，上升6.1%；瑞聲（2018）收報50.85元，上升5.1%；通達集團（0698）收報1.05元，上升近4%；比亞迪電子（0285）收報10.22元，上升3.8%；中興通訊（0763）收報16.4元，上升3.7%；中國鐵塔（0788）收報1.67元，上升3.1%。
通訊及手機設備股繼續有資金流入，小米傳獲批4邊曲mon專利，股價大升4.3%。（路透社）
美團點評勁升7.8% 資金炒起吉利
美團點評（3690）及美圖（1357）均繼續爆升，美團收報62.4元，上升7.8%；美圖收報3.26元，上升5.8%。
吉利（0175）午後有大手買入，收報13.74元，上升5%。
長和上升2.2% 騰訊收報352元
其他股份方面，萬洲（0288）收報6.96元，上升2.5%；長和（0001）收報80.65元，上升2.2%；蒙牛（2319）收報24.15元，上升1.9%；九倉置業（1997）收報54.85元，上升1.9%；騰訊（0700）收報352元，上升1.9%；銀娛（0027）收報54.9元，上升1.5%；中國平安（2318）收報77.35元，上升1.2%。
中國A股豬年首個交易日高收，上證收報2653點，上升35點；深證收報7919點，上升235點。
日股今日假期休市。