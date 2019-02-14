【中午收市】恒指回吐105點　舜宇大跌6.4%

財經快訊
撰文：
最後更新日期：

港股連升5個交易日之後，今早終於回吐。恒指中午收報28392點，下跌105點；國指收報11155點，下跌43點。成交額607億元。

舜宇（2382）昨晚發盈警，收報87.35元，下跌6.4%，大幅跑輸其他恒指成份股。

手機設備股回軟　瑞聲下跌3%

其他手機及通訊設備股亦借勢回吐，丘鈦（1478）收報5.05元，下跌3.8%；瑞聲（2018）收報54.5元，下跌3%；中國鐵塔（0788）收報1.8元，下跌1.6%；信利（0732）收報1.34元，下跌1.5%。

莎莎明言農曆新年期間「旺丁不旺財」，股價今早重挫9.4%。（資料圖片）

莎莎重挫9.4%　雨潤再飆12.7%

莎莎（0178）新春港澳同店銷售跌7.9%，收報2.79元，下跌9.4%。

豬肉股雨潤（1068）再大升，收報1.51元，上升12.7%。

長和上揚1.2%　碧桂園插3.9%

其他股份方面，長和（0001）收報81.2元，上升1.2%；銀娛（0027）收報54.35元，下跌2.2%；吉利（0175）收報14.64元，下跌2.3%；萬洲（0288）收報7.3元，下跌3.4%；碧桂園（2007）收報10.76元，下跌3.9%。

中國A股早段變化不大，上證半日收報2712點，下跌8點；深證收報8176點，上升5點。

日股半日收報21155點，上升10點。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。