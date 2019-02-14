【收市總結】恒指回吐65點成交1038億　舜宇跌幅收窄至5%

港股連升5個交易日終於回吐，但仍有支持，大市午後跌幅收窄。恒指收報28432點，下跌65點；國指收報11170點，下跌28點。成交額1,038億元。

瑞聲下滑2.8% 中國鐵塔跌2.2%

舜宇（2382）昨日發盈警，股價今早重挫。但之後傳出美國總統特朗普可能押後上調中國商品關稅的期限60天，股價跌幅收窄。舜宇收報88.65元，下跌5%。

其他手機及通訊設備股亦捱沽，富智康集團（2038）收報0.93元，下跌3.1%；瑞聲（2018）收報54.6元，下跌2.8%；丘鈦（1478）收報5.12元，下跌2.5%；中國鐵塔（0788）收報1.79元，下跌2.2%；信利（0732）收報1.34元，下跌1.5%。

莎莎重挫9.1% 雨潤爆上19.4%

莎莎（0178）表示新春港澳銷售「旺丁不旺財」，股價全日受壓，收報2.8元，下跌9.1%。

豬肉股雨潤食品（1068）升幅擴大，收報1.6元，上升19.4%。

維他奶（0345）今早創33.7元新高之後升幅收窄，收報33元，上升2.2%。

維他奶股價今早破頂，最高見33.7元，最終收報33元，每手入場費高達6.6萬元。（維他奶facebook）

中國海外揚2.2% 碧桂園插3.2%

其他股份方面，中國海外（0688）收報29.55元，上升2.2%；中電（0002）收報94.2元，上升1.2%；吉利（0175）收報14.78元，下跌1.5%；騰訊（0700）收報341.8元，下跌1.7%；中國人壽（2628）收報19.36元，下跌2.2%；銀娛（0027）收報54.25元，下跌2.4%；碧桂園（2007）收報10.84元，下跌3.2%；萬洲（0288）收報7.29元，下跌3.6%。

中國A股今日窄幅上落，上證收報2719點，下跌1點；深證收報8219點，上升48點。

日股收報21139點，下跌4點。