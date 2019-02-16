【投資攻略】學睇「盈喜股」搵銀　5大「 蠱惑」位要認清

港股快將踏入3月業績期，如果上市公司預期盈利大增，往往會發布「盈喜」預告。今年初至今，暫有近90間上市公司發了「盈喜」，但其後股價非必然向上，若貿然入貨，大有機會損手離場。在業績期前「做好功課」，先辨別盈喜是真是假，留意5大重點，先有機會搶佔賺錢先機。

一如盈喜通告沒有特定格式，標題可叫「盈利預增」、「正面盈利預告」等，上市公司發盈喜的標準同樣「多元化」，當中有不少學問。要分辨真假盈喜，可先看公司在盈喜通告內利潤增加的原因，如果因為銷量增加，或者價格上升而賺多了錢，便是本身業務有增長，屬於「真」盈喜。相反，如果公司因為投資收益入帳，或其他與本身業務無關的因素，便要小心可能是「假」盈喜。要分清真假，起碼有五大留神位：

留心位一、收購谷利潤

當遇見上市公司因為收購新公司的盈利入賬，令整體盈利大幅上升，投資者就要留神。提供機電工程服務的熒德控股（8535）上月發盈喜，指去年底止9個月盈利將按年錄顯著增長，原因包括前年同期要計及上市開支，以及因收購衛保工程的經營業績入賬，貢獻公司收益所致。

從通告看，除了「顯著增長」字眼讓人不明增長幅度，亦不知衛保工程將貢獻多少利潤，直至公司本月發放業績，答案才揭曉。盈利「顯著增長」原來是由2017年同期賺373萬元，增長400%至賺1,865萬元，不過，如撇除2017年上市開支1,062萬元，公司實質僅多賺約430萬元，但業績同時顯示，衛保工程貢獻了706萬元利潤，即如果該公司的利潤沒有入賬，公司業務甚至有倒退。加上，衛保工程前年同期僅賺108萬元，如果未來衛保利潤有所減少，將一定程度影響熒德的業績。

熒德控股（8535）剛公布去年九個月業績，淨利潤增長400%至1,865萬元。（業績截圖）

留心位二、不穩定收益

另一樣要留神的是公司收益能否持續，下列兩間都是經營娛樂業務的盈喜股，一間是靠電影製作和發行賺錢，另一間則依靠遊戲收入，但兩者收入的持續性較難得到保證，例如票房要劇本、演員等多方面配合，遊戲壽命則視乎玩家口味，難保下次推出能有同樣反應。

台灣戲劇製作公司傳遞娛樂（1326）預期，去年下半年錄得純利4,000萬至5,000萬元，相對前年虧損約2,890萬元，扭虧為盈是由於旗下霍爾果斯厚海文化貢獻的溢利，以及電影《L風暴》上映帶來電影製作及發行的收益增長所致，翻查《L風暴》去年總票房原來達4.4億元人民幣，全年排名第37位，難怪公司大幅受惠。

至於遊戲開發商火岩控股（8345）料去年將多賺逾90%，主要由於多款新遊戲獲得了非常良好的反響，使整體收溢大幅上升所致。如果有興趣投資，不妨先行了解該些新遊戲的種類和賣點，是否長賣長有。

電影《L風暴》由影星古天樂主演，去年總票房達4.4億元人民幣。（資料圖片）

留心位三、低基數效應

「盈喜」有時亦可以睇成半杯滿，又或半杯水空，意思即是未必今年太好，只是上年太差！

第一類是受惠上年度低基數效應的盈喜股。例如，中海石油化學（3983）預期，去年全年度淨利潤約13.54億元至13.94億元人民幣，較前年同期激增約26倍。但原來該公司前年利潤僅5,000萬元，基數較低，才出現逾20倍這麼誇張的增長，再望遠一點，該公司2016年曾虧損2億元，2015年度又賺8.3億元，業績相當飄忽，即使個別年度盈利有增長，也要充足理由才可說服投資者入貨。

第二類是前一年蝕錢，因此不論今年賺多少，扭虧為盈已隨時可以報喜。中國醫療網絡（0383）預期，截至去年底止6個月錄得盈利，前年同期錄逾6,254.4萬元虧損。翻查公司截至去年6月底止的全年度業績，虧損額達1.37億元，即公司在2018年1至6月依然蝕錢，加上通告未說明盈利多少，單從通告實在難以分析公司的賺錢能力有否改善。

中海石油化學（3983）預期，去年全年度淨利潤約13.54億元至13.94億元人民幣，較前年同期激增約26倍。（業績截圖）

留心位四、下半年倒退

上市公司全年盈喜，但如果上下半年「斬開」，有機會下半年增長較為遜色，這個情況去年出現在不少資源股中，例如洛陽鉬業（3993）和中煤能源（1898）。

洛陽鉬業預計，2018年度淨利潤介乎45.2至48.8億人民幣，按年升65.7%至78.9%。雖然表現「靚仔」，但細心一望，原來屬「有頭威無尾勢」，公司上半年賺31.2億元，即下半年只賺最多17.6億元，盈喜的背後是增長放緩。

至於中煤能源，預計去年賺約44億至48億元人民幣，按年升約26.1至37.5%。同樣地，上半年淨賺34.3億元人民幣，即下半年該公司僅得約14至18億元人民幣利潤，下半年出現倒退。

留心位五、新會計準則

最後，由於會計準則的改變，亦會令公司利潤「發水」！好似藥股藥明康德（02359），去年利潤料大升8.6億至10.6億元人民幣，公司解釋除了因業務收入和利潤持續增長，但更主要的原因是由於執行新金融工具相關會計準則，把期內金融資產公允價值變動計入損益表中，涉及金額達5.7億元到6.6億元。

值得一提，公允價值變動往往只是賬面，未必有真錢「落袋」，可說是紙上富貴，如撇除此筆開支，藥明康德可能只賺多2億元至4.9億元。

宏高證券投資經理梁杰文指，投資者要留心企業發盈喜的原因，如果股票其後炒起幅度較細，有一定值搏率。（張浩維攝）

宏高證券梁杰文：要留心發盈喜原因 追入視乎炒上幅度

宏高證券投資經理梁杰文指，去年下半年因為貿易戰等壞消息，令企業估值大幅下跌，盈喜或盈警通告可讓投資者預示公司受外圍環境影響的幅度。但他亦提醒投資者留意公司發出盈喜的原因，例如一些一次性收入會令盈利質素打折扣，股票升幅理應較小。

常說「buy the rumor, sell the news」，部分股票在盈喜後，甚至之前已經大幅炒高，投資者又應如何部署？梁杰文指要視乎炒上的速度，因盈喜始終能夠憧憬和預視公司的利潤範圍，除非炒起的幅度較大，否則仍具一定值搏率。