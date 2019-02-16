【中美貿易談判】人民日報︰希望雙方保持當前磋商良好勢頭

中美貿易談判昨日﹙15日﹚結束，《人民日報》發表評論文章稱，希望雙方保持當前磋商良好勢頭，努力在兩國元首確定的期限內達成一致，推動中美經貿關係長期穩定發展，造福兩國人民和世界各國人民。

文章指出，國家主席習近平會見來華進行新一輪中美經貿高級別磋商的美國貿易代表萊特希澤和財政部長姆努欽，肯定兩國經貿團隊的磋商又取得了重要階段性進展。這是中美經貿磋商開始數月來，習近平主席首次會見美方經貿團隊成員，既是對前期經貿磋商進展的肯定，又為下一階段中美經貿關係發展指明了大方向、注入了新動力。

「合則兩利，鬥則俱傷」

文章續稱，合作是最好的選擇，合作同時是有原則的。回首中美經貿磋商歷程，元首外交始終具有導航定調的重要作用。又指，剛剛結束的中美經貿高級別磋商呈現的成果再次說明，堅持採取合作的方式就一定能夠往前走。在兩國元首共識指引下，兩國團隊本著相互尊重、合作共贏的態度，積極尋求最大公約數，在主要問題上達成原則共識，並就中美關於經貿問題諒解備忘錄文本進行了具體磋商，就實施機制等共同關注的問題進行了重點磋商，在解決問題的道路上又前進了一步。這樣的結果，符合中美雙方和國際社會的共同期待。

中美兩國誰也離不開誰，合則兩利，鬥則俱傷。推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，符合兩國人民根本利益。文章同時總結道，得其大者可以兼其小。經貿合作離不開大格局定位，離不開主基調把握。求同存異，著眼長遠，推進合作，這才是具有積極意義的選擇。時隔兩周相繼舉行的中美經貿高級別磋商都取得重要階段性進展，在此基礎上，雙方團隊下周還將在華盛頓繼續磋商。希望雙方保持當前磋商良好勢頭，努力在兩國元首確定的期限內達成一致，推動中美經貿關係長期穩定發展，造福兩國人民和世界各國人民。