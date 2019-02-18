騰訊及滙豐控股領軍　港股升幅擴大至逾400點

撰文：張偉倫
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中美雙方貿易代表團將會在本周，於華盛頓繼續開會，就貿經議題進行磋商。雙方於上周五表示，會議具建性兼取得階段性成果。受到有關消息刺激，港股今早高開285點，收復28000點，其後升幅擴大至逾400點。
恒生指數最新報28313點，升412點；國企指數最新報11133點，升196點。
大市今早升幅全面，共有46隻成份股上揚，其中股王騰訊控股（0700）升幅約2%，重上340元關，最新報340.4元。將於明日公布2018年全年業績的滙豐控股（0005）升1.7%，最新報67.45元，滙控旗下的恒生銀行（0011）升1%，最新報184.5元。
上周五飽受沽壓的濠賭股今早出現反彈，銀河娛樂（0027）升2.3%，最新報52.9元，金沙中國（1928）升2.5%，最新報36.9元，澳博控股（0880）升1.6%，最新報8.194元。
手機設備股亦告上揚，瑞聲科技（2018）升2.2%，最新報52.85元，舜宇光學（2382）升2.6%，最新報87.05元，信利國際（0732）升0.7%，最新報1.38元。
內需及消費股普遍上揚，蒙牛乳業（2319）升3.2%，最新報26元，恒安國際（1044）升2.1%最新報64.65元。