【中午收市】恒指上揚421點　市場憧憬中美談判及大灣區規劃綱要

市場憧憬中美新一輪談判會有突破，加上粵港澳大灣區規劃綱要市場最快今日公布，港股今早裂口高開。恒指中午收報28322點，上升421點；國指收報11127點，上升190點。成交額532億元。
美高梅上揚5.1% 金沙亦升2.8%
市傳粵港澳大灣區規劃綱要最快今日推出，區內股份有異動，濠賭股炒上。美高梅（2282）收報15.32元，上升5.1%；永利（1128）收報18.54元，上升3.7%；金沙（1928）收報37元，上升2.8%；銀娛（0027）收報52.75元，上升2%；澳博（0880）收報8.16元，上升1.2% 。
奧瑪仕（0959）接獲暫停股份買賣通知，並以3.8萬元出售澳門希臘神話娛樂場24.8%權益，收報0.129元，下跌16.2%。
深圳國際彈升3.6% 中旅漲3.8%
「深圳」字頭股向上，深圳國際（0152）收報16.06元，上升3.6%；深圳控股（0604）收報2.8元，上升2.2%；深圳高速公路（0548）收報9.04元，上升2.1% 。
至於旅遊股香港中旅（0308）亦向上，收報2.44元，上升3.8%。
「三桶油」表現佳 中石油揚4.2%
有報道指內地或成立國家石油天然氣管道公司，「三桶油」明顯上漲。中石油（0857）收報5.19元，上升4.2%；中石化（0386）收報6.72元，上升3.2%；中海油（0883）收報13.66元，上升2.9%。
中石化股價今早曾升至6.75元的1個月新高，中午收報6.72元。（路透社）
萬洲再炒高3.1% 中興急彈5.1%
上星期內地豬肉價格上漲，豬肉股仍未炒完。中糧肉食（1610）收報2.21元，上升5.7%；萬洲（0288）收報7.62元，上升3.1%；惠生國際（1340）收報0.181元，上升1.1%。
中興通訊（0763）下星將公布首部5G手機，收報19元，上升5.1%。
中銀香港上漲4.7% 騰訊重上340元
其他股份方面，中銀香港（2388）收報32.15元，上升4.7%；舜宇（2382）收報87.55元，上升3.2%；滙控（0005）收報67.8元，上升2.2%；騰訊（0700）收報340.4元，上升近2%；中國平安（2318）收報77.75元，上升1.8%；吉利（0175）收報14.24元，上升1.7%；長和（0001）收報81元，上升1.6%。
內地A股升幅顯著，上證半日收報2730點，上升47點；深證收報8331點，上升205點。
日股半日收報21273點，上升372點。