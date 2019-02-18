調查指港人理想在61歲退休　目前收入7成就已能達到退休理想生活

富衛香港早前進行首個《大灣區工作人口退休態度及預備調查》結果顯示，港人平均於40歲開始為退休進行儲蓄，較內地受訪者稍早。然而，港人平均以61歲為理想退休年齡，澳門人則認為59歲，內地9個城市的人則認為57歲，香港人為大灣區城市「最老」才退休的一群，同時表示退休後要維持理想生活水平，需要目前入息水平的7成金額。

調查又發現，港澳受訪者平均於40歲開始為退休儲備，較內地受訪者的42歲為早。港人在銀行儲蓄以外，便是以投資股票、債券、基金去管理退休儲蓄。

富衛香港及澳門首席市務總監謝振國（圖中）表示，現時內地客有回升趨勢，目前佔新造保費收入約3成。（馬健彰攝）

若政策許可 積極考慮發展大灣區

另外，對於該公司在內地發展方面，富衛香港及澳門首席市務總監謝振國指，大灣區監管機構對保險行業相關政策仍未有公布，不過，他相信大灣區的人士有不同保險需要，相關政策出台後，公司會積極考慮。

他又指，香港的醫療體系較完善，吸引內地人到港投保，若政策通行，公司會積極考慮在大灣區提供售後服務及網上銷售。現時內地客有回升趨勢，目前佔新造保費收入約3成。 至於香港自願醫保方面，他指亦有入紙申請，相信可提高市民對醫療保險的意識。