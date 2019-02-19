【收市總結】滙控績後倒跌2.3%　累恒指下挫118點

滙控（0005）中午公布業績，午後股價下挫，市場氣氛逆轉，港股由升轉跌。恒指收報28228點，下跌118點；國指收報11116點，下跌32點。成交額969億元。
滙控去年多賺16%，收報66.15元，下跌2.3%；恒生（0011）去年多賺21%，收報186.2元，上升0.3%。
石藥下跌近8% 中國生物製藥插6%
市況轉差，今日回吐的醫藥股跌勢加劇。石藥（1093）收報12.94元，下跌近8%；中國生物製藥（1177）收報6.54元，下跌6%；三生製藥（1530）收報12.22元，下跌5.6%；金斯瑞（1548）收報13.84元，下跌4.6%；中國中藥（0570）收報5.31元，下跌3.5%；復星醫藥（2196）收報25.1元，下跌3.3%；藥明生物（2269）收報66.95元，下跌3.3%。
手機設備股普遍下跌，不過1月出貨量有增長丘鈦上升10.3%至5.66元，並曾高見5.89元的1個月高位。（視覺中國）
丘鈦急升10.3% 瑞聲下滑3.6%
1月銷售大幅增長的丘鈦（1478）收報5.66元，上升10.3%。
不過其他手機及通訊設備股受壓，通達集團（0698）收報0.8元，下跌近7%；京信通信（2342）收報2.21元，下跌5.2%；中國通信服務（0552）收報8.03元，下跌近5%；小米（1810）收報10.8元，下跌3.7%；瑞聲（2018）收報50.8元，下跌3.6%。
中國人壽漲3% 萬洲下挫2.1%
其他股份方面，中國人壽（2628）收報19.76元，上升3%；新世界發展（0017）收報12.86元，上升1.9%；領展（0823）收報88.8元，上升1.8%；港交所（0388）收報257.4元，上升1.7%；中國海外（0688）收報28.5元，下跌1.4%；蒙牛（2319）收報25.2元，下跌1.9%；萬洲（0288）收報7.42元，下跌2.1%。
中國A股午後窄幅上落，上證收報2755點，上升1點；深證收報8440點，下跌6點。
日股收報21302點，上升20點。