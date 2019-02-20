【中午收市】恒指上揚187點　保險股強勢　中國人壽勁升4.5%

撰文：鄭寶生
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港股今早發力再上，恒指中午收報28415點，上升187點；國指收報11204點，上升87點。成交額638億元。
中糧肉食及現代牧業 均飆逾7%
中共中央「一號文件」支持農業、乳業發展，相關股份上揚。中糧肉食（1610）收報2.28元，上升7.5%；現代牧業（1117）收報1.17元，上升7.3%；第一拖拉機（0038）收報2.11元，上升3.9%；蒙牛（2319）收報25.6元，上升1.6%。
中國人壽連升第3日，今日再次突破20元水平，中午收報20.65元，上升4.5%。（路透社）
財險上升2.1% 友邦亦上漲1.5%
保險股普遍上揚，中國人壽（2628）收報20.65元，上升4.5%；財險（2328）收報8.75元，上升2.1%；友邦（1299）收報75.3元，上升1.5%。
阿里巴巴入股中金公司（3908），後者收報17.44元，上升3.1%。
發盈喜的藥明生物（2269）收報71.25元，上升6.4%。
聯通上升2.4% 銀娛亦彈上2.6%
其他股份方面，九倉置業（1997）收報55.85元，上升2.4%；聯通（0762）收報9.39元，上升2.4%；銀娛（0027）收報54.5元，上升2.6%；吉利（0175）收報14.74元，上升2.2%；舜宇（2382）收報89.1元，上升1.9%；石藥（1093）收報12.62元，下跌2.5%；中國生物製藥（1177）收報6.28元，下跌近4%。
中國A股早段變動不大，上證半日收報2751點，下跌4點；深證收報8413點，下跌26點。
日股半日收報21452點，上升149點。