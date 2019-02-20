【收市總結】恒指上漲285點成交又破千億　中國人壽升4.3%

港股午後大致維持升幅，恒指收報28514點，上升285點；國指收報11229點，上升112點。成交額1.086億元。
中糧肉食爆升13.7% 蒙牛突破26元
中共中央「一號文件」支持農業及乳業，中糧肉食（1610）收報2.41元，上升13.7%；現代牧業（1117）收報1.16元，上升6.4%；第一拖拉機（0038）收報2.11元，上升3.9%；蒙牛（2319）收報26.05元，上升3.4%。
中國人壽升穿20元 友邦上揚2.1%
保險股向上，中國人壽（2628）收報20.6元，上升4.3%；中國太保（2601）收報29.55元，上升2.8%；友邦（1299）收報75.75元，上升2.1%；財險（2328）收報8.72元，上升1.8%；中國平安（2318）收報78.7元，上升0.9%。
汽車股有升勢，長汽（2333）收報5.98元，上升3.3%；吉利（0175）收報14.92元，上升3.5%；比亞迪（1211）收報50.2元，上升2.3%。
吉利股價再度挑戰15元水平，今日收報14.92元，上升3.5%。（路透社）
中金彈升5.8% 中國鐵塔又創新高
阿里巴巴入股中金（3908），後者收報17.9元，上升5.8%。
藥明生物（2269）盈喜，收報69元，上升3.1%。
中國鐵塔（0788）曾創1.93元新高，收報1.91元，上升3.2%。
銀娛上升3% 中國生物製藥跌近2%
其他股份方面，銀娛（0027）收報54.7元，上升3%；舜宇（2382）收報90.1元，上升3%；旺旺（0151）收報6.58元，上升2.8%；九倉置業（1997）收報55.9元，上升2.5%；聯通（0762）收報9.39元，上升2.4%；騰訊（0700）收報341元，上升1.2%；神華（1088）收報19.2元，下跌1.3%；中國生物製藥（1177）收報6.41元，下跌近2%。
中國A股全日浮沉，上證收報2761點，上升5點；深證收報8473點，上升32點。
日股收報21431點，上升128點。