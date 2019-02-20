港交所已簽意向書　擬購深圳金融科技企業51%

港交所（0388）宣布今日已簽訂意向書，擬收購深圳一家金融市場科技服務公司的控股股權。港交所指，收購意向將有助於港交所進一步提升金融市場的科技實力，支持未來的戰略發展。

港交所擬收購深圳市融匯通金科技有限公司（融匯通金）的51%股權。融匯通金是一家金融領域的技術服務提供商，業務涉及交易所市場、金融監管和數據應用等領域。是次收購將通過增加融匯通金注冊資本的方式完成。

融匯通金是深圳市金證科技股份的子公司，金證股份是上交所上市公司，是中國內地金融科技領軍企業之一，旗下員工6000多人，為中國多家證券公司、資產管理公司、綜合金融公司及監管機構提供資訊技術服務。

融匯通金目前擁約200名員工

融匯通金現有員工約200名，在金融科技服務方面擁有較強的研發實力，投資融匯通金將有助於港交所減少對第三方供應商的倚賴、管理開發成本和降低項目執行風險。

長遠而言，港交所將受益於融匯通金的完善網絡及技術能力，以配合集團未來的科技戰略規劃，開拓新市場和客戶群。

如果交易完成，金證股份在融匯通金的股權佔比將由目前的60%降至29.4%，融匯通金本身的員工的股權佔比則由目前的40%降至19.6%。交易有待簽署正式交易協議。各方預期在明年第二季完成交易。