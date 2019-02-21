【金管局換帥】任內推8輪逆周期措施　穩住銀行體系　樓價繼續飆

金管局其中一個功能是促進銀行體系的安全及穩定，過去10多年本港樓市踏入上升周期，樓價飆升，該局為確保銀行體系穩定，自2009年10月起推出合共8輪逆周期措施。

然而，穩定銀行體系的同時，卻未能穩住本港樓價。實施措施期內，本港樓價愈升愈有，反映二手樓價指數由2009年10月約74點，一路漲到去年8月188.64點的高位，最新報170.39點。

由於樓價急升，一些保障銀行資產質素的措施，卻成為不少「無殼蝸牛」的阻礙，出現「供得起但無首期」的情況。例如，於2015年2月推出第7輪逆周期措施，將700萬港元以下業主自住物業的按揭成數上限，減10個百分點至60%；同時間，貸款人的供款與入息比率亦設有上限，必須通過利率上升3%的壓力測試上限。但由於本港樓價上升，間接令市民上車的門檻又再提高。

對撤招態度「硬淨」

近日，市場有不少聲音希望金管局撤回部份逆周期措施，但該局立場相對「硬淨」。上月，金管局副總裁阮國恒就收緊按揭成數作出回應時表示，放寬與否要視乎周期演變，現階段未能判斷周期是否轉變，因此目前不會有任何改變，未來會密切注視市況。

而本周二﹙19日﹚，金管局陳德霖亦於立法會財經事務委員會會議上亦重申，雖然本港樓價上月反彈，但他相信，本港樓市存在周期性，仍需觀察一段時間，才可確認下行周期是否已形成。