【收市總結】恒指上漲115點　國泰攀升4.3%

港股午後升幅收窄，恒指收報28629點，上升115點；國指收報11305點，上升76點。成交額1,150億元。
航空股表現亮麗，國航（0753）收報8.5元，上升7.7%；南航（1055）收報6.08元，上升6.7%；國泰（0293）收報13.6元，上升4.3%；東航（0670）收報5.17元，上升4%。
澳博急彈8.8% 新濠升上20元
濠賭股落鑊，澳博（0880）收報9.14元，上升8.8%；新濠（0200）收報20元，上升6.6%；金沙（1928）收報39.4元，上升4.9%；銀娛（0027）收報56.95元，上升4.1%；永利（1128）收報20.1元，上升3.5%；美高梅（2282）收報16.14元，上升3.5%。
丘鈦勁升9.5% 舜宇亦漲4.7%
三星公布新手機，有6個鏡頭，手機設備股炒上。丘鈦（1478）收報6.23元，上升9.5%；鴻騰（6088）收報4元，上升6.4%；中興（0763）收報20.7元，上升6%；通達集團（0698）收報0.86元，上升4.9%；舜宇（2382）收報94.35元，上升4.7%；瑞聲（2018）收報53.25元，上升2.7%。
優品360稱農曆新年銷情佳，股價今日曾升至1個月新高1.74元，收報1.72元，勁升14.7%。（資料圖片）
聯想爆上11.9% 優品360飆14.7%
昨日推出小米9的小米集團（1810）收報11.38元，上升近5%。
轉虧為盈的手機及電腦生產商聯想集團（0992）收報6.67元，上升11.9%。
裁員2%的雷蛇（1337）收報1.67元，上升6.4%。
優品360（2360）稱農曆新年金莎及藍罐曲奇等賀年禮品銷情佳，收報1.72元，上升14.7%。
新創建（0659）收報21.35元，上升8.2%；新世界發展（0017）收報13.24元，上升2%。
中國鐵塔（0788）收報1.95元，上升2.1%。
石藥反彈2.8% 吉利上升2.4%
其他股份方面，石藥（1093）收報13.22元，上升2.8%；潤地（1109）收報30.65元，上升2.5%；吉利（0175）收報15.28元，上升2.4%；神華（1088）收報19.62元，上升2.2%；萬洲（0288）收報7.63元，上升2%；中國生物製藥（1177）收報6.52元，上升1.7%；港交所（0388）收報264元，上升1.5%；潤電（0836）收報15.7元，下跌2.5%；蒙牛（2319）收報25.1元，下跌3.6%。
中國A股午後稍為轉弱，上證收報2751點，下跌9點；深證收報8451，下跌21點。
日股收報21464點，上升32點。