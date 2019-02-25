【中午收市】恒指僅升68點成交熾熱　藍籌新貴創科飆9.3%

中美貿易談判結束，雙方均表示有望達到良好結果，但港股今早高開後升幅收窄。恒指收報28885點，上升68點；國指收報11530點，上升103點。成交額869億元。
中興勁升6.4% 通達集團上試1元
5G消息炒起部份手機及通訊設備股，中興（0763）收報24.85元，上升6.4%；丘鈦（1478）收報6.8元，上升4.9%；通達集團（0698）收報0.98元，上升4.2%；長飛光纖光纜（6869）收報30.9元，上升4%；小米（1810）收報12.38元，上升3.9%；信利（0732）收報1.61元，上升3.2%。
新華保險爆上6.1% 中國人壽大漲5.2%
A股大升帶動內險及券商股向上，新華保險（1336）收報39.15元，上升6.1%；財險（2328）收報9.97元，上升5.7%；中國人壽（2628）收報22.3元，上升5.2%；人保集團（1339）收報3.68元，上升5.1%；中國太平（0966）收報26.15元，上升4.4%；中國太保（2601）收報31.05元，上升3.2%；中國平安（2318）收報81.95元，上升2.4%。
中信建投証券飆12.2% 中州勁升9.8%
券商股方面，中信建投証券（6066）收報8.29元，上升12.2%；中州證券（1375）收報2.58元，上升9.8%；中國銀河（6881）收報5.81元，上升7.8%；光大證券（6178）收報9.05元，上升6.5%；東方證券（3958）收報7.29元，上升5.5%；海通證券（6837）收報11.28元，上升5.4%；中信証券（6030）收報20.15元，上升2.9%。
將會剔出藍籌股的華潤電力（0836）收報14.92元，下跌4.7%。而納入藍籌的創科實業（0669）收報52.05元，上升9.3%。
港交所股價由年初的220元左右，大升至今日中午收市的274元。（路透社）
吉利突破16元 港交所升抵274元
其他股份方面，吉利（0175）收報16.1元，上升4.3%；港交所（0388）收報274元，上升2.7%；中國銀行（3988）收報3.65元，上升1.1%；潤地（1109）收報30.05元，下跌2.6%；石藥（1093）收報13.06元，下跌近3%。
中國A股今早大升，上證半日收報2897點，上升93點；深證收報9018點，上升367點。
日股半日收報21572點，上升146點。