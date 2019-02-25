日首相經濟顧問稱　央行可棄通脹目標

日本央行行長黑田東彥自2013年4月上台後，便推出量化及質化及寬鬆措施（QQE），務求讓日本走出通縮及推動經濟增長。在過去數年更不斷加大寬鬆措施規模，希望可以促使通脹達到2%目標水平。可是作為首相安倍晉三顧問的經濟學者濱田宏一卻認為，央行應考慮放棄為通脹水平訂立目標的做法。

濱田宏一接《路透》訪問時指出，隨著當地勞動市場呈現緊張，認為對民眾生活而言，物價下跌帶來的效益，較上升更大；又認為央行可以考慮放棄通脹目標水平，直言這並絕非重要。惟他亦補充，通脹水平最終應由央行決定。

致銀行利潤受損 央行措施屨受批評

雖然黑田東彥推出QQE後，日本經濟逐步復甦兼且失業率下降至全民就業水平，但是當地通脹動力偏弱及勞工薪酬未見明顯上漲。在央行推出連串措施之際，銀行等機構利潤受到損害，導致央行的工作受到批評。

在訪問中濱田宏一亦指出，央行無需要急於將2%通脹目標水平移除，認為這可以作為當經濟一旦轉壞，或日圓大幅升值的安全氣閥；又指出目前全球經濟正面對巨大動盪，央行可以先行採取觀望態度。

此外濱田宏一於訪問中指出，目前當地勞工市場環境下，屬上調消費稅率至10%的合適時機。日本政府將於今年第四季，將消費稅率由8%升至10%。