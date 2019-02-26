【中午收市】恒指下滑148點　瑞聲盈警重挫11.1%

港股今早受壓，恒指中午收報28810點，下跌148點；國指收報11592點，下跌38點。成交額728億元。
瑞聲（2018）盈警，首季純利大跌65%至75%，收報52.25元，下跌11.1%。
部份手機及通訊設備股亦受壓，高偉（1415）收報1.51元，下跌5.6%；京信通信（2342）收報2.18元，下跌近4%；；通達集團（0698）收報0.95元，下跌3.1%比亞迪電子（0285）收報11.78元，下跌2.8%。
復星醫藥爆上11.9% 中國生物製藥彈4.2%
今日輪到部份醫藥股炒起，復星醫藥（2196）收報28.65元，上升11.9%；中國生物製藥（1177）收報6.94元，上升4.2%；華領醫藥（2552）收報8.9元，上升近4%；國藥控股（1099）收報34.65元，上升3.7%；綠葉製藥（2186）收報6.02元，上升2.6%；石藥集團（1093）收報13.52元，上升2.4%。
部份醫藥股今早有追捧，藍籌中國生物製藥中午收報6.94元，上升4.2%。（中新社）
中州證券下挫6.1% 海通證券亦跌3%
部份內地券商伺服器故障無法登入，中州證券（1375）收報2.77元，下跌6.1%；海通國際（0665）收報3.59元，下跌3.8%；華泰證券（6886，HTSC）收報17.5元，下跌3.2%；中信証券（6030）收報19.76元，下跌3.1%；海通證券（6837）收報10.92元，下跌3%。
神華突破20元關 中電再跌1.8%
其他股份方面，神華（1088）收報20.2元，上升2.5%；長和（0001）收報83.3元，上升1.3%；中電（0002）收報92.1元，下跌1.8%；銀娛（0027）收報55.7元，下跌2%；中海油（0883）收報13.48元，下跌3%；萬洲（0288）收報7.37元，下跌5.3%。
中國A股成交大，但早市未能大升。上證半日收報2973點，上升12點；深證收報9154點，上升19點。
日股半日收報21485點，下跌42點。