eBay推出物流管理方案SpeekPAK　買家隨著追蹤貨品運送進度

開設網上商店的門檻低，平台和宣傳渠道變得相當重要。老牌電子商貿平台eBay，去年12月正式推出「SpeekPAK」的物流管理方案，目標是提供高效率和高性價比的物流方案予賣家，提升賣家和消費者進行跨境交易時的物流體驗。

SpeekPAK採用介入式管理，與多家物流供應商合作，當中會加強派送過程的管理和控制，以提高跨境物流的速度和質素。賣家可根據自己倉庫的位置去選擇交貨地點，目前eBay在港九和新界一共設立15個收件地點，在內地的收件服務亦已覆蓋55個城市。

系統根據賣家和買家位置配對物流服務

eBay香港、台灣及東南亞業務發展總經理許頌恩指，eBay未來重點業務將放在國際跨境貿易，幫助賣家拓展銷售版圖到海外市場，公司亦將加強與正處於發展階段的法國、西班牙、意大利等市場合作，並配合當地的節日銷售。

許頌恩指，SpeekPAK成立的最主要目的是提供高效率和高性價比方案予買家，系統會根據賣家貨物位置和買家的收貨位置，配對不同的物流服務，讓買家盡快收到貨件。系統又整合了「最後一公里配送」等物流程序，並提供統一的一站式追蹤服務，讓買家可隨時追蹤貨品運送的進度。

收費服務標準 分速運型標準型和經濟型

SpeekPAK收費標準分為速運型、標準型和經濟型，許頌恩指相比同類型的追蹤物流服務，將有「明顯價格優勢」，其中，速運型和標準型物流服務的點對點平均物流時間，將是5至9天和8至12天；至於經濟型服務的平均物流時間為10至15天。