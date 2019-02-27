港股午後曾破29000點　聯通升幅擴大至逾4%

撰文：張偉倫
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財政司司長陳茂波已完成宣讀財政預算案。雖然整份預算案四平八穩，但是港股在午升幅仍擴大至逾200點，更一度收復29000點，再創今年內新高。
恒生指數最新報28396點，升164點；國企指數最新報11556點，升12點。
午後已公布業績的香港交易所（0388）升幅收窄，最新報275.4元，升2%，證券股更倒跌，中信證券（6030）跌1.7%，最新報19.24元，中國銀河（6881）跌1.2%，最新報5.57元。
其他重磅藍籌股方面，友邦保險（1299）最新報77.85元，升2.8%，騰訊控股（0700）跌0.4%，最新報341.8元，滙豐控股（0005）升0.2%，最新報64.1元。
中資電訊股紛紛上揚
中資電訊股方面，中國聯通（0762）在午後升幅擴大，最新報9.71元，升4.7%，中國移動（0941）升0.4%，最新報83.35元，中國電信（0728）升1.2%，最新報4.38元。
地產股方面，財爺明言不會撤辣招，但是地產股未見太大影響，新世界發展（0017）跌1.2%，最新報12.74元，新鴻基地產（0016）升1.4%，最新報133.6元，長實集團（1113）升1.8%，最新報67.1元。