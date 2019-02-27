香港去年GDP僅增3%　首次被深圳超越　成大灣區「二哥」

統計處公佈去年經濟數據，香港GDP按年增3%至2.845萬億港元，低於政府原先預期的3.2%，其中第四季度GDP按年僅增1.3%，增幅遠低於前三季，同時創2016年首季以來最低。

財政司長陳茂波預期，香港經濟增速會進一步放慢，料香港GDP增速介乎2%至3%。

香港GDP被深圳超越

在香港經濟緩慢增長的同時，深圳去年繼續維持7.6%的較高速增長，2018年深圳市GDP增至2.422萬億元人民幣。以統計處的數字，去年人民幣兌港幣平均匯率為1.1855，按此計算，去年深圳市GDP折合約2.871萬億元，首次超越香港去年GDP，成為粵港澳大灣區城市經濟總量第一的城市。

其實去年已有報道指出，深圳GDP超越香港，因為2017年香港GDP為2.66萬億元，而經核算的2017年深圳GDP為2.24萬億元人民幣，若以該年底的匯率換算（每百港元兌83元人民幣），約為2.68萬億元，已超越香港。

不過當時深圳統計局表示，一般計算和對比香港生產總值時，應按照當年年均匯率而不是某一日匯率計算，因此根據2017年人民幣兌港幣平均匯率計算，2017年香港GDP仍然高出深圳約611億元人民幣，當年深圳GDP並未超越香港，但差距確實已經大幅縮小。