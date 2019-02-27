【收市總結】印巴擊落對方戰機　恒指倒跌14點　手機股捱沽

印度與巴基斯坦互相擊落對方飛機，印度損失1架Mi-17直升機和1架Mig-21戰機，而巴基斯坦亦有1架F-16戰機被擊落。南亞衝突升級，港股午後倒跌。恒指收報28757點，下跌14點；國指收報11457點，下跌86點。成交額1,210億元。
比亞迪電子重挫9.9% 信利下跌7.9%
手機及通訊設備股捱沽，比亞迪電子（0285）收報10.4元，下跌9.9%；信利（0732）收報1.39元，下跌7.9%；京信通信（2342）收報2.08元，下跌6.3%；通達集團（0698）收報0.89元，下跌6.3%；高偉電子（1415）收報1.43元，下跌5.3%；瑞聲（2018）收報48元，下跌近5%；丘鈦（1478）收報6.4元，下跌3.6%；長飛光纖光纜（6869）收報28.25元，下跌3.3%；舜宇（2382）收報93.55元，下跌2.6%。
手機股今日下挫，藍籌股瑞聲跌近5%，收報48元。（路透社）
長汽下插5.3% 吉利考驗15元支持
汽車股亦下挫，長汽（2333）收報6.04元，下跌5.3%；比亞迪（1211）收報50元，下跌4.5%；華晨（1114）收報7.84元，下跌4.4%；北京汽車（1958）收報5.13元，下跌4.1%；廣汽（2238）收報10元，下跌3.5%；吉利（0175）收報15.04元，下跌2.3%。
長實上升近2% 長和亦上揚1.6%
其他股份方面，長實集團（1113）收報67.2元，上升近2%；友邦（1299）收報77元，上升1.7%；長和（0001）收報84.7元，上升1.6%；中電（0002）收報93.7元，上升1.5%；聯通（0762）收報9.32元，上升0.5%；新世界發展（0017）收報12.66元，下跌1.9%；中國人壽（2628）收報21.75元，下跌2.5%；萬洲（0288）收報7.05元，下跌4.2%。
中國A股繼續窄幅波動，上證收報2953點，上升12點；深證收報9005點，下跌83點。
日股收報21556點，上升107點。